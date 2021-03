Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche und Sachbeschädigungen in Laubenkolonie

Düren (ots)

Aufgebrochene Gartenlauben und Garagen, beschädigte Fahrzeuge und Diebstähle beschäftigten die Polizei am Wochenende. Vier Strafanzeigen wurden gefertigt.

Am Sonntag wurden die Beamten in die Paradiesstraße gerufen, wo Nutzer von Lauben und Garagen diverse Straftaten zur Anzeige brachten: Zwischen Samstag- und Sonntagmittag hatten Unbekannte die Zugangstür zu einer Gartenlaube gewaltsam geöffnet und einen Campingkocher und einen Heizstrahler sowie diverses Werkzeug gestohlen. Dieses nutzten sie wiederum, um an einer Garage das Vorhängeschloss aufzubrechen. Den in dieser Garage stehenden Wagen öffneten sie und stahlen daraus den Zündschlüssel. An einem auf dem Gelände abgestellten Fahrzeug schlugen sie darüber hinaus die Scheibe der Fahrertür ein. Ein weiteres Auto hatten sie beschädigt, als sie hinaufgeklettert waren, um darüber auf das Dach einer angrenzenden Laube zu gelangen. Und auch in ein leerstehendes Wohnhaus auf dem Gelände waren die Unbekannten durch Einschlagen eines Fensters hineingelangt. Hier hatten sie mutmaßlich eine Waschmaschine entwendet. Bereits am Mittwoch hatte das Gerät im Garten vor dem Hause gelegen, am Donnerstag hatten zwei Männer es mit ihren Fahrrädern abtransportiert.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wenn Sie etwas oder Jemand Verdächtiges beobachtet haben, wenden Sie sich bitte an die Leitstelle der Polizei unter der 02421 949-6425.

