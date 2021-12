Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Nachtragsmeldung für den Bereich Saterland/Sedelsberg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/Sedelsberg - Brand eines Stallgebäudes

Am 09.Dezember 2021, gegen 04.45 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Stallgebäude im Erlenweg in Brand. Das Feuer war von einem Zeitungsboten bemerkt worden, der zunächst den Eigentümer in Kenntnis setzte und dann die Feuerwehr alarmierte. Durch die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr Scharrel und Ramsloh konnte der Brand gelöscht werden. Im Stallgebäude befanden sich zum Zeitpunkt des Feuers keine Personen oder Tiere. Dieser diente als Geräteschuppen. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50000 Euro.

