Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Nachtragsmeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne/Steinfeld- Straßenverkehrsgefährdung/Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte/Fahren ohne Führerschein

Am 09. Dezember 2021, gegen 07.15 Uhr befuhr ein 17-jähriger Jugendlicher mit seinem Mofa den Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/Portlandstraße. Als der Fahrer kontrolliert werden sollte, flüchtete dieser mit hoher Geschwindigkeit zunächst in Richtung Ortsmitte. Dabei kam es zu mehreren Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer. Während der Verfolgungsfahrt verloren die Beamten den Mofa-Fahrer zunächst aus den Augen, konnten ihn jedoch kurze Zeit später in der Lohner Straße sichten. Auch hier versuchte der Jugendliche sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen und fuhr in eine Stichstraße. Hier musste er sein Mofa wenden und ein Polizeibeamter versuchte den Fahrer an der Flucht zu hindern. Der 17-Jährige beschleunigte daraufhin sein Mofa, so dass der Beamte zu Boden fiel und sich leicht verletzte. Anschließend flüchtete der Fahrer. Durch weitere Ermittlungen konnte dann der Fahrer des Mofas ermittelt werden. Die Polizei bittet Zeugen und weitere Verkehrsteilnehmer, die durch das Verhalten des 17-jährigen gefährdet wurden, sich mit der Polizei Lohne unter Tel.: 04442 808460 in Verbindung zu setzen.

