Cloppenburg - Taschendiebstahl

Am Donnerstag, 9. Dezember 2021, zwischen 10.30 Uhr und 10.45 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person die Geldbörse einer 63-jährigen Frau aus dem mitgeführten Rucksack. Sie befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem Bekleidungsgeschäft der Langen Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Taschendiebstahl

Am Donnerstag, 9. Dezember 2021, zwischen 10.30 Uhr und 11.01 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person die Geldbörse einer 66-jährigen Frau aus der Handtasche. Sie befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem Bekleidungsgeschäft der Langen Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Löningen - Taschendiebstahl

Am Donnerstag, 9. Dezember 2021, gegen 14.45 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person aus der Wickeltasche einer 31-jährigen Frau die Geldbörse. Sie befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem Verbrauchermarkt der Bahnhofsallee. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Cappeln - Trickdiebstahl

Am Donnerstag, 2. Dezember 2021, um 12.00 Uhr kam es auf dem Parkplatz einer Bank in der Straße Am Markt zu einem Gelddiebstahl. Eine 78-jährige Frau wurde hier von einer männlichen Person angesprochen und gebeten Geld zu wechseln. Hier gelang es dem Mann Bargeld aus ihrer Geldbörse zu entwenden. Zu einem ähnlichen Vorfall ist es an diesem Tag an derselben Tatörtlichkeit gegen 11.45 Uhr gekommen. Eine 75-jährige Frau wurde durch einen unbekannten Mann angesprochen. Sie entfernte sich von dem Mann, der ihr bis zum Pkw folgte. In diesem Fall kam es nicht zu einem Diebstahl. Die Person wurde mit einem türkischen bzw. arabischen Erscheinungsbild beschrieben. Er trug eine blaue Jacke. Wem sind die Vorfälle aufgefallen und kann Hinweise zur gesuchten Person geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter 04478 958600 entgegen.

Garrel - Diebstahl an Miniraupenbagger

Zwischen Mittwoch, den 08.Dezember 2021, gegen 16.00 Uhr und Donnerstag, den 09. Dezember 2021, um 07.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter die verschlossene Tür eines Miniraupenbaggers, welcher auf einer Baustelle Hinterm Esch stand. Die Tür wurde auf bislang unbekannte Weise geöffnet und anschließend ausgebaut. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter Tel.: 04474-939420 entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, den 9. Dezember 2021, gegen 05.05 Uhr befuhr ein 26-Jähriger aus Emstek mit seinem PKW die Bundesstraße 213. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer bereits zum wiederholten Mal ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr und Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Donnerstag, 9. Dezember 2021, um 22.20 Uhr, stellten Polizeibeamten während der Streifenfahrt an der Einmündung Osterstraße/Höltinghauser Straße einen 32-jähriger Autofahrer aus Cappeln fest. Der Mann fuhr die durch eine Baustelle eingerichtete Einbahnstraße in der Höltinghauser Straße in entgegengesetzter Richtung. Sie entschlossen sich, den Fahrer zu kontrollieren und mussten feststellen, dass er unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,05 Promille. Auch der Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am Freitag, 10. Dezember 2021, um 01:30 Uhr, fiel Polizeibeamten ein 46-jähriger Pedelec-Fahrer aus Emstek auf, der in starken Schlangenlinien auf dem Radweg der Emsteker Straße unterwegs war. Im weiteren Verlauf kam er unter anderem vom Radweg ab und fuhr weiterhin in Schlangenlinien auf der Fahrbahn der Emsteker Straße. Während der Kontrolle ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,13 Promille.

Emstek- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, den 09.Dezember 2021, gegen 07.43 Uhr befuhr eine 36-Jährige aus Emstek mit ihrem PKW die Antoniusstraße. In diesem Moment trat ein 10-jähriges Mädchen auf die Straße, um diese zu überqueren und wurde dabei vom PKW erfasst. Die 10-jährige wurde dabei leicht verletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 9. Dezember 2021, zwischen 9.00 Uhr und 9.15 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Sattelschlepper im Vorbeifahren das an der hauswand angebracht Werbeschild eines Reisebüros in der Langen Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 9. Dezember 2021, gegen 13.15 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren den ordnungsgemäß abgestellten VW Golf und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz eines Einfamilienhauses in der Adenauer Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 9. Dezember 2021, um 16.17 Uhr, wollte ein 62-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg vom Gelände einer Tankstelle nach rechts auf die Osterstraße abbiegen. Ein 17-jähriger Pedelec-Fahrer aus Emstek fuhr vorschriftswidrig in Richtung Osterstraße auf dem linken Fahrradweg. Als der Autofahrer anfuhr kam es zum Zusammenstoß. Der Pedelec-Fahrer wurde leicht verletzt.

