Cloppenburg - Diebstahl einer Geldbörse

Am Mittwoch, 08.12.2021, in der Zeit von 07:20 Uhr bis etwa 14:00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter aus der Handtasche einer 29-jährigen Löningerin die Geldbörse samt diversem Inhalt, die sich zum genannten Zeitpunkt in Cloppenburg in der Fußgängerzone (Lange Straße) aufgehalten hat. Noch am selben Tag wurde mit der erlangten Bankkarte mehrere Einkäufe in unterschiedlichen Geschäften getätigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen.

Molbergen - Brand in Küche

Am Freitag, 10.12.2021, um 18:45 Uhr, schmolz eine Plastikschale, die direkt neben dem eingeschalteten Küchenherd stand, wodurch eine starke Rauchentwicklung entstand. Die 30 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Molbergen kümmerten sich um die Rauchentwicklung. Niemand wurde verletzt. An der Küche entstand ein leichter Sachschaden.

Cloppenburg - Sachbeschädigung beim Mehrgenerationenpark In der Zeit von Donnerstag, 09.12.2021, 07:00 Uhr, bis Freitag, 10.12.2021, 07:00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter mehrere Türen der Damentoilette im Eingangsbereich des Mehrgenerationenparks an der Westerlandstraße/Friesoyther Straße in Cloppenburg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am Freitag, 10.12.2021, 22:10 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger mit seinem PKW in Cloppenburg die Carl-Zeiss-Straße, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. In einer Kurve schnitt er die Fahrspur eines Zeugen und überfuhr einen Bordstein, wodurch die Luft eines Reifens entwich. Er stellte seinen PKW ab und entfernte sich. Der Fahrer konnte später festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,8 Promille. Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den Cloppenburger wegen der Trunkenheitsfahrt eingeleitet. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Emstek - PKW kollidiert mit Baum

Am Freitag, 10.12.2021, 09:50 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Großenknetener mit seinem PKW in Emstek die Garther Straße aus Richtung Ahlhorn kommend in Richtung Emstek. Aus Unachtsamkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Am PKW entstand Totalschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Emstek war mit acht Kameraden und drei Einsatzfahrzeugen vor Ort.

Garrel - Verkehrsunfall

Am Freitag, 10.12.2021, um 10:00 Uhr, befuhren ein 53-jähriger Friesoyther und ein 60-jähriger Garreler in dieser Reihenfolge mit ihren PKW in Garrel die Kaiforter Straße ortsauswärts. Der vorausfahrende PKW wollte nach links abbiegen. Als dieser bemerkte, dass der nachfolgende PKW im Begriff war, ihn zu überholen, brach er den Abbiegevorgang ab. Der überholende PKW wich in diesem Augenblick nach links aus und streifte den am Fahrbahnrand abgestellten PKW einer 39-jährigen Wardenburgerin. Die Angaben der beiden anfangs genannten Unfallbeteiligten stimmen nicht gänzlich überein. Sollte es Unfallzeugen geben, mögen diese sich bitte bei der Polizei Garrel unter 04474/939420 melden.

Cloppenburg - Unfallflucht

Am Freitag, 10.12.2021, 13:00 Uhr, beobachtete ein Zeuge die 28-jährige Cloppenburgerin, wie diese mit ihrem PKW beim Wenden mit dem Zaun eines Kindergartens in Cloppenburg an der Straße Am Dornkamp kollidierte. Die Verursacherin setzte die Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Zeuge konnte das Kennzeichen des verursachenden Fahrzeugs benennen, so dass die eingesetzten Polizeibeamten die Verursacherin ermitteln konnten.

Emstek - Unfallflucht

Am Freitag, 10.12.2021, in der Zeit von 14:15 Uhr bis 15:10 Uhr, touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den in Emstek auf einem Parkplatz an der Straße Am Markt abgestellten PKW und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen.

Lindern - Unfallflucht

Am Freitag, 10.12.2021, um 16:00 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Linderner mit seinem PKW die Werlter Straße in Richtung Lindern und beabsichtigte, den vor ihm fahrenden Geländewagen zu überholen. Während des Überholvorgangs schwenkte der Geländewagenfahrer nach links aus, so dass der Linderner ausweichen musste und anschließend mit einem Baum kollidierte. Er blieb unverletzt. Der Geländewagenfahrer flüchtete unerkannt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432/803840 entgegen.

Emstek - Unfallflucht

Am Freitag, 10.12.2021, 15:00 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Transporterfahrer in Emstek an der Straße Schausters Pad einen Zaunpfahl und beschädigte diesen. Der Transporterfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen.

