Polizei Wuppertal

POL-W: W Große Mengen Betäubungsmittel sichergestellt; ein Tatverdächtiger festgenommen - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Bei Durchsuchungen am gestrigen Dienstag (05.10.2021) stellten Wuppertaler Drogenfahnder Betäubungsmittel in einem Verkaufswert von etwa 70.000 Euro sicher.

Den Durchsuchungen an zwei Anschriften in Wuppertal gingen umfangreiche, mehrmonatige Ermittlungen voraus. Auf Grundlage eines zuvor beim zuständigen Amtsgericht erwirkten Beschlusses durchsuchten die Beamten zunächst eine Wohnanschrift in Barmen. In der Wohnung konnte der 32-jährige Bewohner als dringend tatverdächtig festgenommen werden. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten im Rahmen der anschließenden Durchsuchung neben etwa 200 Gramm Marihuana und 800 Gramm Amphetamin auch eine Schreckschusspistole und mehrere tausend Euro Bargeld sicherstellen.

Bei dem zweiten Durchsuchungsobjekt handelt es sich um die Wohnanschrift der Großeltern des Tatverdächtigen. Auch hier vollstreckten die Beamten einen zuvor erlassenen Durchsuchungsbeschluss und wurden in den Kellerräumen fündig. In zwei großen Säcken fanden und beschlagnahmten sie dort etwa 12 Kilogramm Marihuana.

Der Tatverdächtige wurde am heutigen Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Wuppertal vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

