POL-W: W Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Wuppertal - Unfall führt zu Drogenfund - Zwei Festnahmen

Am gestrigen Abend (04.10.2021, gegen 21:50 Uhr) meldeten Zeugen einen Verkehrsunfall auf der Schwesterstraße in Wuppertal. Passanten hatten beobachtet, wie ein Opel über eine Verkehrsinsel fuhr und das darauf befindliche Verkehrszeichen beschädigte. Anschließend setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallaufnahme zu kümmern.

Die eingesetzten Beamten folgten der Spur von auslaufenden Betriebsstoffen und trafen den Flüchtigen mit dem Unfallfahrzeug in der Clausenstraße an. Der 27-jährige polizeibekannte Wuppertaler konnte in dem Fahrzeug sitzend angetroffen und durch die Polizei kontrolliert werden. Hierbei stellten die Beamten fest, dass aus dem Innenraum des Fahrzeuges der Geruch von Alkohol und Marihuana drang. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeuges fanden die Polizisten eine nicht geringe Menge Marihuana und eine größere Summe Bargeld.

Der Fahrzeugführer wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutprobe abgeben, da der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss von Rauschmitteln gefahren war. Ferner konnte er keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen.

Im Rahmen von Folgeermittlungen wurde zusätzlich die Wohnanschrift der Halterin (21) des Fahrzeuges durchsucht, in der sich der Tatverdächtige regelmäßig aufhält. Hier konnten ca. 3 Kilogramm Marihuana und eine große Menge Bargeld im fünfstelligen Bereich sichergestellt werden. Die angetroffene 21-jährige Tatverdächtige wurde ebenfalls festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wuppertal werden beide Tatverdächtige am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt, der über die Anordnung der Untersuchungshaft zu entscheiden hat.

Die umfangreichen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.

