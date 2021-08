Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Sieben Männer aus dem Irak in Görlitz aufgegriffen

Görlitz (ots)

Streifen der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf und des Polizeireviers Görlitz haben am Donnerstag insgesamt sieben junge Männer aus dem Irak aufgegriffen. Die Iraker, deren Alter zwischen 18 und 27 liegt, kamen anschließend in Gewahrsam. Nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen, zu denen beispielsweise eine erkennungsdienstliche Behandlung zählt, wurden die Aufgegriffenen mittlerweile an eine Erstaufnahmeeinrichtung übergeben. Dem Aufgriff am gestrigen Nachmittag ging der Hinweis einer Bürgerin voraus. Die aufmerksame Frau hatte kurz vor 17.00 Uhr die Polizei darüber verständigt, dass auf der Rothenburger Landstraße im Görlitzer Ortsteil Ludwigsdorf mehrere orientalisch aussehende Personen in Richtung Norden laufen. Bundespolizisten nahmen daraufhin in der Neißetalstraße in Ludwigsdorf zunächst drei Iraker in Gewahrsam. Wenig später stellten Landespolizisteneinem weiteren Bürgerhinweis folgend im Görlitzer Ortsteil Klingewalde, in der Nähe der Bahnlinie Görlitz - Cottbus, nochmals vier Iraker fest. Ersten Ermittlungen zufolge könnten die sieben Geschleusten mit einem dunklen Peugeot und einem grauen Opel an die späteren Aufgriffsorte oder deren Nähe gebracht worden sein. Möglicherweise handelt es sich bei den Fahrzeugen um Minivans. Im Falle des Opel könnte es sich um das Modell "Zafira" gehandelt haben. An dem Peugeot waren vermutlich französische Kennzeichenschilder angebracht. Sofern es im Zusammenhang mit den Schleuserfahrzeugen oder deren männlichen Fahrern weitere Beobachtungen oder Informationen gibt, nimmt diese die Bundespolizei in Ludwigsdorf unter der Rufnummer 03581 - 3626 - 0 entgegen.

