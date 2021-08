Polizei Mettmann

POL-ME: Wintergartenbrand in Mettmann - Brandursache ermittelt - Mettmann - 2108008

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am vergangenen Samstag (31. Juli 2021) ist gegen 12.20 Uhr der Wintergarten eines Hauses am Löffelbeckweg in Mettmann-Metzkausen in Brand geraten. Darüber berichtete die Feuerwehr Mettmann in ihrer Pressemitteilung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119015/4982696.

Die Kreispolizeibehörde Mettmann hat die Ermittlungen zur Brandursache inzwischen abgeschlossen. Das Feuer ist nach Angaben der Brandermittler aufgrund eines elektrotechnischen Defektes ausgebrochen. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 30.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell