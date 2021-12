Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Samstag, 11.12.2021, gegen 12.50 Uhr, ereignete sich in Cloppenburg ein Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Mann aus Sögel befuhr mit einem Pkw VW die Bether Straße in Fahrtrichtung Ahlhorn. Er beabsichtigte, nach links in die Straße Zur Basilika abzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Pkw Audi eines 63-jährigen Mannes aus Oldenburg. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Sögeler nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Lastrup - Verkehrsunfall

Am Samstag, 11.12.2021, gegen 20.35 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Ukrainer mit einem Sattelzug die B 213 in Fahrtrichtung Cloppenburg. Ein nachfolgender 18-jähriger Fahranfänger aus Lastrup beabsichtigte, den Sattelzug zu überholen. Den Überholvorgang musste er aufgrund von Gegenverkehr abbrechen. Beim Wiedereinscheren hinter dem Sattelzug kam es zu einer Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf ca. 7.700 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 18-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test am Alcomaten ergab einen Wert von 1,0 %o. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet.

Cappeln (Ortsteil Sevelten) - Fahrzeugbrand

Am Sonntag, 12.12.2021, gegen 02.50 Uhr, gerieten auf einem Grundstück in der Straße Am Hornesch zwei nebeneinanderstehende Pkw in Brand, der durch die Feuerwehren Cappeln und Elsten gelöscht wurde. Durch den Brand entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Die Brandursache ist derzeit nicht bekannt.

Cloppenburg - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Sonntag, 12.12.2021, gegen 05:30 Uhr, befuhr eine 20-jährige Cloppenburgerin mit ihrem Pkw den Werner-Eckart-Ring. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass sie unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Test am Alcomaten ergab einen Wert von 1,12 %o. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell