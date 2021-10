Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zimmerbrand in Doppelhaushälfte

Freiburg (ots)

Der Feuerwehr wurde am Mittwoch, 06.10.2021, gegen 08.20 Uhr, ein Brand in einer Doppelhaushälfte "Im Homburg" mitgeteilt. Aus einem Fenster würde starker schwarzer Rauch dringen. Um in das Haus zu gelangen musste die Feuerwehr ein Fenster einschlagen. Im Gebäude selber hielt sich zum Brandzeitpunkt niemand auf. Die Feuerwehr konnte im Erdgeschoss, in einem Zimmer, einen Brand mit starker Rauchentwicklung lokalisieren, welcher rasch gelöscht wurde. Die Brandursache ist momentan noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Polizei. Es wurde niemand verletzt. Durch die starken Rußanhaftungen wird der Brandfolgeschaden von der Polizei auf mindestens 80.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell