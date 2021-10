Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Kollision mit Hauswand - Hoher Sachschaden

Am Dienstag den 05.10.2021 kam es gegen 17:25 Uhr in Atzenbach zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall. Die 51-jährige Frau befuhr mit ihrem Opel Astra die Bundesstraße 317 von Lörrach kommend in Richtung Todtnau. Auf Höhe der Einmündung Riedicher Straße verlor sie aus unbekannten Gründen die Kontrolle über ihren PKW, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Hauswand. Durch den Unfall wurde der Tank des Opels stark beschädigt, woraufhin der gesamte Inhalt auslief. Die Feuerwehr Zell/Atzenbach war mit 16 Mann im Einsatz. Verletzt wurde die Frau nicht, der Sachschaden liegt bei etwa 20.000 Euro.

