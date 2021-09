Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Geldkassette entwendet.

Lippe (ots)

Unbekannte verschafften sich zwischen Dienstag- und Mittwochmorgen unbefugt Zugang zu einer Kindertagesstätte in der Schießhofstraße. Die Täter gelangten durch ein Fenster in die Einrichtung und brachen in einem Büro mehrere Schränke auf. Sie stahlen eine silberfarbene Geldkassette mit einem geringen Bargeldbetrag. Ihre Beobachtungen dazu nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090 entgegen.

