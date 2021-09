Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Aufbruch von BMW-Fahrzeugen - Täter festgenommen. Gemeinsame Presseerklärung von Polizei und Staatsanwaltschaft Detmold.

Am frühen Sonntagmorgen konnte die Polizei Lippe einen Erfolg im Kampf gegen "Automarder" verbuchen. In den letzten Monaten gab es eine Vielzahl an Diebstählen aus BMW-Fahrzeugen. Insbesondere in Bad Salzuflen schlugen die Täter immer wieder zu. Einige Besitzer dieser Fahrzeugmarke wurden sogar wiederholt Opfer der Diebe. Diese schlugen entweder eine Seitenscheibe ein oder überwanden das elektronische Keyless-Go-System der Autos. Die Diebe hatten es meist auf Navigationsgeräte, Lenkräder und Airbags abgesehen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Bad Salzuflen wieder ein hochwertiger BMW X5 in der Von-Stauffenberg-Straße geknackt (wir berichteten bereits: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5031122). Am Sonntag, gegen 4:20 Uhr, nahmen Streifenbeamte in der Osterstraße einen 22-jährigen Mann aus Litauen fest. Dieser ist dringend tatverdächtig, zumindest einige dieser Diebstähle begangen zu haben. Er steht auch in Verdacht, einen gleichgelagerten Diebstahl in Bad Oeynhausen im März dieses Jahres begangen zu haben. Der 22 Jährige wurde am Montag einer Haftrichterin vorgeführt, die die Untersuchungshaft anordnete. Die weiteren Ermittlungen dazu laufen.

