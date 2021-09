Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Graffiti am alten Kornspeicher.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte beschmierten den alten Kornspeicher am Regelweg mit Farbe. Die Täter machten sich zwischen Samstag- und Montagmorgen die Mühe, den das Gebäude einfassenden Zaun zu durchtrennen, um auf das Gelände zu gelangen. Das Graffiti in der Farbe rosa wurde offensichtlich nicht vervollständigt. Möglicherweise fühlten sich die Farbschmierer gestört. Ihre Beobachtungen nimmt das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222/98180 entgegen.

