PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Schlägerei am Bahnhof Limburg, Raubüberfall auf dem Kornmarkt, Wildgewordene Frau schlägt Polizeibeamten, E - Bike gestohlen

Limburg (ots)

Schlägerei am Bahnhof

Zeit: Sonntag, 08.08.2021, 03.00 Uhr

Ort: Limburg, Bahnhofstraße

In der Nacht zum Sonntag kam es im Bereich des Bahnhofs Limburg zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Diese ging dann in eine körperliche Auseinandersetzung über, bei der ein 21 - jähriger aus Bad Schwalbach ein Bierglas gegen den Kopf geworfen bekam. Bei Eintreffen der Polizei hatten sich die meisten Beteiligten bereits entfernt. Lediglich der Geschädigte der gefährlichen Körperverletzung erstattete Anzeige. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Raubüberfall auf dem Kornmarkt

Zeit: Sonntag, 08.08.2021, 02.42 Uhr

Ort: Limburg, Kornmarkt

Ebenfalls in der Nacht zum Sonntag kam es auf dem Kornmarkt zu einem Raubüberfall. Dabei wurde einer 32 - jährigen aus Elz die Geldbörse geraubt. Sie wurde durch 5 Personen zu Boden gestoßen und auf dem Boden liegend getreten. Dann wurde ihre Geldbörse weggenommen. Darin befanden sich ein nicht unerheblicher Geldbetrag sowie Ausweisdokumente. Die Täter flüchteten nach der Tat in Richtung Diezer Straße. Die Geschädigte erlitt durch den Raubüberfall diverse Prellungen sowie eine Verletzung am Auge. Die Täter konnten wie folgt, nur vage, beschrieben werden: - Vermutlich 5 männliche Personen - 20 - 30 Jahre alt - 170 - 180 cm groß - Südländisches Erscheinungsbild Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Limburg (06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Wildgewordene Frau schlägt Polizeibeamten

Zeit: Samstag, 07.08.2021, 20.37 Uhr

Ort: Limburg, Diezer Straße

Durch einen Zeugen wurde die Polizeistation Limburg zu einer randalierenden Frau geschickt. Diese sollte angeblich ein Kind schlagen. Der Zeuge konnte das Kind vor der Frau schützen. Am Einsatzort angekommen wurden die Polizeibeamten dann von der stark betrunkenen 34 - jährigen aus Limburg tätlich angegriffen. Sie wurde sodann festgenommen und im Gewahrsam der Polizeistation Limburg ausgenüchtert. Gegen Sie wurde eine Anzeige wegen des tätlichen Angriffs auf die Polizeibeamten erstattet.

E - Bike am Bahnhof Niederselters gestohlen

Zeit: Nacht von Freitag, 06.08.21 - Samstag, 07.08.21 Ort: Selters - Niederselters, Fahrradunterstellplatz am Bahnhof

Durch einen unbekannten Täter wurde das silberfarbene E - Bike der Marke "Bulls" vom Fahrradständer am Bahnhof gestohlen. Der 30 - jährige Eigentümer aus Bad Camberg hatte sein E - Bike im Wert von 3000.- EUR mit dem Vorderrad am Radständer mittels einer Kette gesichert. Als er dann am Samstagmorgen zu seinem Fahrrad zurückkam, musste er den Diebstahl feststellen. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Limburg (06431-91400) in Verbindung zu setzen.

