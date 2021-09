Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. 15-Jähriger hantiert mit Luftdruckgewehr.

Lippe (ots)

Montagmorgen, gegen 9:40 Uhr, meldete das Sekretariat des Gymnasiums an der Hornschen Straße einen Jungen, der offenbar in der Nähe der Schule mit einem Gewehr hantierte. Dieses sollte er auch auf einige Schülerinnen und Schüler gerichtet haben, die auf dem Weg zu der Bildungseinrichtung waren. Der Junge sollte sich in einem Gebüsch nahe der Werre-Brücke, zwischen dem "Aqualip" und der Schule, befinden. Die Polizei nahm den Einsatz umgehend mit mehreren Einsatzmitteln wahr. Streifenbeamte fanden den Jungen schließlich an der beschriebenen Stelle in einem Gebüsch hockend. Sie nahmen den Jungen, der ein nicht geladenes Luftdruckgewehr mit sich führte, mit zur Dienststelle. Es handelte sich um einen 15-Jährigen aus Detmold. Einen Schuss aus dem Gewehr hat der Junge nicht abgegeben. Der 15-Jährige wurde den Erziehungsberechtigten übergeben. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet; die weiteren Ermittlungen zu dem Vorgang, insbesondere zur Herkunft der Waffe, dauern an.

