Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Hiddesen. Nach Pfeffersprayattacke ins Polizeigewahrsam.

Lippe (ots)

Am Freitag landeten zwei 16 und 18 Jahre alte Männer im Polizeigewahrsam, nachdem sie einen 35-jährigen Detmolder mit Pfefferspray attackiert hatten. Gegen 16:45 Uhr fielen die beiden in einem Verbrauchermarkt in der Friedrich-Ebert-Straße auf. Dort wollten sie Alkohol kaufen. Da keiner von beiden einen gültigen Ausweis dabei hatte, wurde der Kauf vom Personal verweigert. In das nachfolgende Streitgespräch mischte sich auch das spätere Opfer ein. Die beiden verließen den Markt daraufhin. Als der 35-Jährige seinen Einkauf beendet hatte und auf dem Heimweg war, besprühten ihn die beiden Täter mit Pfefferspray. Passanten kamen dazu und halfen dem verletzten Mann. Die jungen Männer konnten zunächst flüchten. Aufgrund von Zeugenaussagen ermittelten die Beamten die beiden Täter und nahmen sie mit ins Polizeigewahrsam. Ein Strafverfahren wurde gegen beide eingeleitet.

