POL-LIP: Lemgo- Einbruch in leerstehendes Schulgebäude

(KF)In der Zeit von Freitagmittag bis Samstagabend drangen bisher unbekannte Täter in die Räumlichkeiten eines Schulgebäudes an der Menkenstraße ein. Die Schule steht leer und wird derzeit zu einem Kindergarten umgebaut. Die Täter brachen mit einem Werkzeug eine der drei Haupteingangstüren auf, hielten sich kurz im Gebäude auf und flüchteten anschließend. Entwendet wurde offensichtlich nichts. Es entstand leichter Sachschaden. Zeugen mögen sich bitte bei der Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 6090, melden.

