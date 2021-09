Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Einbruch in Zweifamilienhaus

Lippe (ots)

(KF)In der Zeit von Donnerstag, dem 23.09.2021, bis zum Samstag, 04:00 h, drangen bisher unbekannte Täter in die Wohnräume eines Zweifamilienhauses an der Welstorfer Straße ein. Die Täter öffneten gewaltsam die Terrassentür und gelangten von hier in beide Wohnungen des Hauses. Nach Durchsuchung der Zimmer entwendeten die Einbrecher Bargeld und Schmuck. Der Wert des Diebesgutes kann bisher nicht genau bestimmt werden. Zeugen zur Tat mögen sich bitte bei der Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 / 6090, melden

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell