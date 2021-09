Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mehrere Unfallfluchten im Stadtgebiet

Speyer (ots)

Am gestrigen Freitagmorgen, gegen 09.00 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Speyerer mit seinem E-Scooter den rechten Radweg der Bahnhofstraße in Richtung Wormser Landstraße, als er an der Einmündung zur Siegbertstraße von einem bislang unbekannten PKW-Fahrer die Vorfahrt genommen bekam. Es kam zwar zu keinem Zusammenstoß, allerdings musste der Mann auf dem E-Scooter so stark abbremsen, dass er die Kontrolle verlor und über seinen Lenker zu Boden stürzte. Der Unfallverursacher verließ die Örtlichkeit, ohne sich um den Mann zu kümmern. Der Verletzte wurde schließlich von der Streife zu einer nahegelegenen Arztpraxis verbracht, da er starke Schmerzen im Bein verspürte. Nahezu zeitgleich gegen 09.20 Uhr, parkte ein 56-jähriger Mann aus Lingenfeld seinen Multivan in der Wormser Straße in Speyer. Als er fünf Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkam bemerkte er, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ihm offensichtlich den linken Außenspiegel abgefahren hatte. Gegen 13.20 Uhr befuhr ein 54-jähriger Speyerer die Kleine Pfaffengasse, als ein bislang unbekannter Fahrradfahrer plötzlich aus der Engelsgasse kam und gegen die linke hintere Beifahrertür seines PKW stieß und stürzte. Als der Autofahrer nach dem Gestürzten schauen wollte, stieg dieser jedoch schnell wieder auf sein Rad und flüchtete in Richtung Domplatz. Der Mann wird beschrieben als 180 cm groß, dunkler Teint, schwarze zum Zopf gebundene Haare, Vollbart, dunkel gekleidet. In der Nacht zum Samstag, gegen 03.20 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer, dass er soeben in der Straße "Am Technikmuseum" einen verunfallten PKW vorgefunden habe. Durch die Streife wurde bei der Überprüfung vor Ort ein verlassener VW Golf vorgefunden der mit einem Baum kollidiert war und dessen Airbags ausgelöst, sowie die Warnblinker eingeschaltet waren. Nähere Hinweise zum Unfallgeschehen sind bislang nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell