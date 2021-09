Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallverursacher flüchtet - Zeuge gesucht

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Donnerstag, 09.09.21, um 10:20 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer die Hauptstraße in Richtung Schifferstadt und streifte beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw. Hierbei wurde der Außenspiegel des Parkers abgerissen. Der Unfallverursacher flüchtete. Ein bislang unbekannter Passant soll den Unfall beobachtet haben. Dieser sowie weitere Personen, die Angaben zur Sache machen können, werden nun gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

