Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Nach Verkehrsunfall lachend geflüchtet

Speyer (ots)

Bereits am 01.09.2021 um 09:43 Uhr saß eine 21-jährige in ihrem längs zur Fahrbahn in der Bahnhofstraße geparkten PKW vor dem Ärztehaus und wartete. Vor ihr parkte ein blauer Mercedes-PKW mit Zulassung im Landkreis Bad Dürkheim, dessen Fahrerin rückwärtsfuhr, um aus der Parklücke auszufahren. Dabei kollidierte das Heck des Mercedes mit der PKW-Front der 21-Jährigen, wodurch ein spürbarer Ruck durch die Fahrzeuge ging. Durch den Aufprall entstanden eine Delle und eine Lackabplatzung am PKW der Geschädigten. Trotz Anhaltegesten seitens der Geschädigten lächelte die Fahrerin des Mercedes, nickte in den Rückspiegel und fuhr davon. Das amtliche Kennzeichen des flüchtenden Mercedes ist der Polizei bekannt.

Die Unfallverursacherin wird gebeten, sich bei der Polizei in Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden. Weitere sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Speyer unter den o.g. Kontaktdaten ebenfalls entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell