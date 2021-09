Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer und Römerberg - Schulwegüberwachung der Polizei Speyer nach den Ferien

Speyer und Römerberg (ots)

Seit Schulbeginn am 30.08.2021 führte die Polizeiinspektion Speyer bislang folgende Schulwegkontrollen durch: Der Weg zur Zeppelinschule in Speyer wurde am 30.8., am 31.08. und am 08.09. überwacht. Dabei wurden verkehrserzieherische Gespräche geführt und elf PKW kontrolliert. Die Kontrollen liefen ohne Beanstandung. Auch insgesamt waren hier an allen Tagen keine Verkehrsverstöße festzustellen.

Der Weg zur Woogbachschule im Rainer-Maria-Rilke-Weg wurde am 06.09.2021 im Zeitraum von 07:25 Uhr bis 08:10 Uhr überwacht. Hierbei wurden bei Verkehrskontrollen vier Kinder festgestellt, welche im PKW ohne Sicherheitsgurt und ohne Kindersitz befördert wurden. Außerdem wurde ein weiterer Gurtverstoß geahndet und ein Mängelbericht ausgestellt. Es wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Am 09.09.2021 von 07:30 Uhr bis 08:00 Uhr wurde der Weg zur Grundschule in Berghausen in der Gutenbergstraße überwacht. Hier wurden bei mäßigem Verkehrsaufkommen Kontrollen durchgeführt. Dabei wurde ein nicht ordnungsgemäß gesichertes Kind in einem PKW festgestellt. Außerdem wurden zwei Mängelberichte ausgestellt.

