Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall

Lippe (ots)

(KF)Am Samstagvormittag befuhr eine 19-jährige Detmolderin mit ihrem PKW die Klingenbergstraße in Richtung Heidenoldendorfer Straße. In Höhe der Bahnbrücke verlor die junge Fahrerin aufgrund einer Ablenkung die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Nachdem sie hier zunächst den PKW einer 65-jährigen Frau aus Meschede rammte stieß die Unfallverursacherin anschließend mit dem Pkw einer 39-jährigen Frau frontal zusammen. In dem PKW der 39-Jährigen befanden sich die Fahrerin und zwei 5 und 9 Jahre alte Kinder. Bei dem Unfall wurden alle fünf Insassen der drei Autos leicht verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231 6090, zu melden.

