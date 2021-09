Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Mehrere Autos aufgebrochen.

Lippe (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen bislang Unbekannte drei Fahrzeuge auf. In der Baumstraße schlugen die Täter die Seitenscheibe eines BMWs ein. Beute machten sie hier keine. In der Parkstraße gingen die Diebe einen Mercedes an. Auch hier schlugen sie die Seitenscheibe ein. Aus dem Fahrzeug stahlen sie einen geringen Bargeldbetrag. Wie die Täter den BMW X5 in der Von-Stauffenberg-Straße knackten, steht noch nicht fest. Aus dem Wagen stahlen sie das Navigationsgerät sowie das Lenkrad. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 5.500 Euro. Ihre Hinweise zu den Diebstählen nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090 entgegen.

