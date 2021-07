Polizei Dortmund

POL-DO: E-Scooter-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0802

Der Fahrer eines E-Scooters ist am Donnerstag (29. Juli) bei dem Versuch einen Zusammenstoß mit einem Auto zu verhindern, gestürzt und schwer verletzt worden.

Gegen 14.35 Uhr war ein 37-jähriger Dortmunder mit einem E-Scooter auf der Kaiserstraße in Richtung Osten unterwegs. In Höhe der Hausnummer 23 beabsichtigte eine vorausfahrende 76-jährige Dortmunderin ihr Fahrzeug in einer Parkbucht zu parken. Beim Abbiegen übersah sie offenbar den hinter ihr - in gleicher Richtung - fahrenden Mann auf dem E-Scooter. Der 37-Jährige wich der Dortmunderin aus, touchierte eine Fahrbahnbegrenzung und stürzte. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu.

Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Es entstand ein geringer Sachschaden.

