Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ursache des Brandes

Halver (ots)

Nachtrag zur Meldung vom 13.8.2020/11.39 Uhr: Das Feuer am Donnerstagmorgen an der Garage in Anschlag entstand durch Trennschleifarbeiten an einem Garagentor. Die Beschlagnahmung der Brandstelle wurde aufgehoben. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts einer fahrlässigen Brandstiftung.

