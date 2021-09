Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Bösingfeld. Einbrecher blieben ohne Beute.

Zwischen Samstagabend und Montagmorgen brachen Unbekannte in einen Gebäudekomplex im Bruchweg ein, in dem sich auch eine Post-Filiale befindet. Die Täter nutzten eine am Tatort vorgefundene Leiter, um an ein Fenster im ersten Obergeschoß zu gelangen. Dieses drückten sie auf und gelangten so in das Gebäude. Gestohlen wurde offenbar nichts. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

