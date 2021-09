Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Baucontainer aufgebrochen.

Lippe (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher verschafften sich zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen unberechtigt Zugang zu dem Gelände eines gemeinnützigen Trägers Am Bauhof. Dort brachen sie drei Baucontainer auf. Ob den Tätern Diebesgut in die Hände fiel, steht noch nicht fest. Der Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter 05231/6090 entgegen.

