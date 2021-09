Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Sporthalle beschmiert.

Lippe (ots)

Unbekannte beschmierten zwischen Montag- und Dienstagmorgen zwei Wände der Sporthalle an der Grundschule in der Adolf-Meier-Straße. Die Täter sprühten Graffitis in schwarzer Farbe auf die Fassade. Ihre Beobachtungen dazu nimmt das Kriminalkommissariat in Lemgo unter der Rufnummer 05261/9330 entgegen.

