Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Nach Streitigkeit durch Radfahrer geohrfeigt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Bereits am Donnerstag, 16.09.2021, gegen 7.50 Uhr, geriet eine 42-jährige Spaziergängerin, welche mit Ihrem Hund in der Händelstraße in Freiburg unterwegs war mit einem Radfahrer in Streit. Im weiteren Verlauf einer zunächst verbalen Auseinandersetzung, bei der sich die Fußgängerin über das Fahrverhalten des Radfahrers lautstark beschwert hatte, stieg dieser offenbar von seinem Fahrrad ab und versetzte der 42-Jährigen eine schmerzhafte Ohrfeige.

Nachdem eine Autofahrerin, welche auf den Vorfall aufmerksam wurde angehalten hatte, verließ der Radfahrer mit seinem auffälligen Fahrrad die Örtlichkeit.

Der gesuchten Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 180 cm groß - ca. Ende 40 Jahre alt - kinnlange dunkle Haare - sprach deutsch ohne Dialekt - grüne Puma Umhängetasche

Er führte folgendes Fahrrad mit sich:

- braunes/ bronzefarbenes Damenrad - Gepäckträger mit zwei kleinen runden roten Reflektoren oder Rücklicht - braune Lenkergriffe - brauner Sattel - sandfarbene breite Reifen

Der Polizeiposten Freiburg-Herdern (Tel.: 0761-29607-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum gesuchten Radfahrer geben können oder den Vorfall beobachtet haben. Zeugenhinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel.: 0761-882-4221) rund um die Uhr entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell