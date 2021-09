Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Nach Streitigkeit zwischen Autofahrer mit Schußwaffe bedroht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montagnachmittag, 20.09.2021, gegen 16.10 Uhr, kam es offenbar in Freiburg, im Bereich der Escholzstraße, Ecke Egonstraße zu einer Streitigkeit zwischen zwei Fahrzeugführern. Laut einer Zeugenaussage hatte der Fahrzeugführer eines schwarzen Mercedes im Verlauf der verbalen Streitigkeit eine silberne Schusswaffe gezogen und den anderen Verkehrsteilnehmer damit bedroht. Dieser habe sich daraufhin erschrocken in sein Fahrzeug begeben und habe die Örtlichkeit fluchtartig verlassen.

Der Fahrer des schwarzen Mercedes, sei ebenfalls wieder in sein Fahrzeug gestiegen, in dem sich auch eine Frau und Kinder befanden, und sei davon gefahren.

Im Zuge der eingeleiteten Fahndung konnte er wenig später durch Polizeikräfte angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte eine entsprechende, vom Zeugen beschriebene Schußwaffe jedoch nicht aufgefunden werden.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel.: 0761-882-4221) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen die den Vorfall beobachtet haben und weitere Hinweise geben können. Auch der beschriebene Fahrzeugführer, welcher offenbar bedroht wurde, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden.

