Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Einbruch in Gärtnerei

Freiburg (ots)

Zwischen Sonntag, 19.09.2021, 12:00 Uhr, und Montagmorgen, 20.09.2021, sind Unbekannte in eine Gärtnerei in Riedern am Sand eingebrochen. Mit einem Stein warfen der oder die Täter eine Scheibe ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Das Münzgeld, das sich in der offenen Kasse befand, wurde gestohlen. Der Polizeiposten Wutöschingen ermittelt (Kontakt 07746 9285-0).

