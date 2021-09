Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Simonswald: Unfallflucht durch weißen LKW - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 20.09.2021, gegen 20:40 Uhr, befuhr ein Kleintransporter die Talstraße in Simonswald in Richtung Bleibach. In Höhe einer dort befindlichen Bildhauerei kam dem Fahrer ein weisser LKW entgegen, welcher offenbar derart in der Fahrbahnmitte fuhr, dass der Fahrer des Kombis nach rechts an den Fahrbahnrand ausweichen musste um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei rutschte der Kleintransporter mit den Rädern der rechten Fahrzeugseite in einen Straßengraben und geriet in Schräglage. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Er musste anschließend von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Der weiße LKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel.: 07681/4074-0) hat den Unfall aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum gesuchten LKW geben können.

