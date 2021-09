Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental: Traktor überschlägt sich - Fahrer tödlich verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 18.09.2021, gegen 23.20 Uhr, befuhr ein Jugendlicher mit einem Traktor ein Wiesengelände mit starkem Gefälle nördlich der Landstraße 131, in der Nähe des Parkplatzes Kreuzweg. Es wird vermutet, dass der Traktor aufgrund des starken Gefälles ins Rutschen kam und sich in der Folge überschlug. Drei Personen, welche sich auf dem Traktor befanden, konnten abspringen und blieben unverletzt. Der Fahrer kam unter den Traktor und wurde tödlich verletzt. Die unter Schock stehenden Mitfahrer wurden durch das Kriseninterventionsteam betreut. Die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk leisteten technische Hilfe. Unter Einsatz von schwerem Gerät konnte der Traktor geborgen werden.

