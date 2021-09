Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fahrzeugbrand in der Belchenstraße - Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Der Feuerwehr wurde am Samstag, 18.09.2021, gegen 13.00 Uhr, ein brennendes Fahrzeug in der Belchenstraße, auf dem dortigen Parkstreifen entlang der Bahngleise, gemeldet. Die Feuerwehr konnte den Brand umgehend löschen. Zuvor scheiterten Versuche des Fahrzeugbenutzers und eines Zeugen den Brand mit Feuerlöschern zu löschen. Der Fahrzeugbenutzer stellte den Pkw, Mercedes-Benz, gegen 11.30 Uhr, auf dem Parkstreifen ab. Als er gegen 13.00 Uhr an den Mercedes-Benz zurückkam, bemerkte er Rauch am Fahrzeugboden. In der Folge konnten dann Flammen am Motorblock wahrgenommen werden. Brandursächlich könnte ein technischer Defekt gewesen sein. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell