POL-PPRP: In Autohaus eingebrochen

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte hebelten zwischen dem 23.06.2021, 19:15 Uhr, und dem 24.06.2021, 07:30 Uhr, die Tür eines Autohauses in der Untergasse auf und verschafften sich so Zutritt zu den Geschäftsräumen. Aus dem Innern entwendeten sie Bargeld in niedriger dreistelliger Höhe.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

