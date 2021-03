Polizei Dortmund

POL-DO: Wohnungsdurchsuchung bei Kontrolleinsatz in der nördlichen Dortmunder Innenstadt

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0302

Beamte der Dortmunder Polizei haben am Donnerstag (18.3.) erneut einen Kontrolleinsatz gegen kriminelle Strukturen in der nördlichen Dortmunder Innenstadt durchgeführt. Bei einer in dem Zuge stattfindenden Wohnungsdurchsuchung stellten sie eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel sicher.

Im Bereich der Straße Oestermärsch bemerkten die Polizisten gegen 15.40 Uhr ein augenscheinliches Drogengeschäft. Ein Mann übergab einem anderen einen Geldschein und erhielt im Gegenzug kleinere Gegenstände. Bei der Kontrolle des potentiellen Käufers fanden die Polizeibeamten zwei Tütchen mit mutmaßlichem Marihuana. Sie stellten die Drogen sicher und fertigten eine Strafanzeige. Bei der anschließenden Überprüfung des Verkäufers war dieser in Begleitung eines weiteren Mannes. Ihm hatte er kurz zuvor Gegenstände und Bargeld übergegeben. Offenbar handelte es sich hierbei um einen zweiten Dealer. Die Polizisten stellten Drogen sowie Bargeld sicher und brachten den 34-Jährigen aus Dortmund und den 34-Jährigen ohne festen Wohnsitz zur Polizeiwache.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf eine Wohnung in der Stahlwerkstraße. In dieser sollten Betäubungsmittel gelagert und verkauft werden. Mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss führte der Weg der Polizisten nun auch dort hinein. Neben einer nicht geringen Menge an augenscheinlichem Marihuana sowie Kokain stellten sie auch entsprechendes Verpackungsmaterial sicher. Den abwesenden Wohnungsinhaber erwartet - wie die beiden 34-Jährigen - ein Strafverfahren wegen des Besitzes bzw. illegalen Handels mit Betäubungsmitteln.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell