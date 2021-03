Polizei Dortmund

POL-DO: Verfolgungsfahrt nach Drogenkauf - Polizei stellt zwei junge Frauen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0299

Zwei junge Frauen sind gestern Nachmittag (17.3.) nach einer Verfolgungsfahrt durch die Nordstadt von Polizisten auf der Burgholzstraße gestellt worden. Polizeibeamte hatten die Frauen zuvor offenbar bei einem Drogenankauf auf frischer Tat ertappt, worauf ihre Flucht folgte.

Zivilpolizisten waren gegen 16.50 Uhr in Dortmund-Nord zur Bekämpfung der Drogenkriminalität gezielt unterwegs. Auf der Schumannstraße entdeckten sie plötzlich ein verdächtiges Auto. Augenscheinlich reichte ein derzeit noch Unbekannter Betäubungsmittel an zwei Frauen in einem Kleinwagen weiter. Die Zivilbeamten gaben sich als Polizisten zu erkennen und wiesen auf eine anstehende Polizeikontrolle hin. Die Autofahrerin fuhr daraufhin los und floh in Richtung Norden. Auf der Burgholzstraße in Nähe des Friedhofes stellten die Beamten eine 21-jährige Dortmunderin sowie ihre Beifahrerin, eine 22-Jährige ebenfalls aus Dortmund.

Eine Kontrolle ergab, dass die Fahrerin schon mehrfach ihr Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren hatte. Ihr Führerschein ist aufgrund der Vorgeschichten bereits rechtskräftig entzogen. Die junge Dortmunderin hatte gestern nicht nur eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei auf sich genommen, sondern war zudem ohne Führerschein und offenbar unter dem Einfluss von Drogen gefahren. Das alles, nachdem sie augenscheinlich frisch Betäubungsmittel gekauft hatte.

Die Ermittlungen zu dem Strafverfahren dauern weiter an. Ein Arzt entnahm der Dortmunderin eine Blutprobe. Der Fahrzeugschlüssel blieb in den Händen der Polizeibeamten.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell