POL-UL: (BC) Riedlingen - Jugendlichen schwer verletzt

Ein folgenschwerer Streit entbrannte am Samstag in Riedlingen.

Ulm (ots)

Bereits am Morgen des Tages sei es in dem Gebäude in Riedlingen zu einem Streit zwischen Bewohnern gekommen, an denen auch Jugendliche beteiligt gewesen sein sollen, erfuhr die Polizei später. Kurz nach 17 Uhr hielten sich wieder Jugendliche an dem Gebäude auf. Ein 15-Jähriger stand im Flur und soll das Gespräch mit einer Bewohnerin gesucht haben. Die Frau habe kurz darauf die Tür geöffnet und den Burschen mit kochend heißem Wasser übergossen. Der 15-Jährige erlitt dadurch schwere Verbrennungen. Der Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Spezialklinik. Lebensgefahr bestand nach Einschätzung der Ärzte nicht. Die Polizei nahm die 49-Jährige kurze Zeit später fest. Aufgrund ihres Zustands wurde sie in die Obhut einer Klinik gegeben. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die Frau wegen der gefährlichen Körperverletzung. Sie sieht einer Strafanzeige entgegen.

