POL-UL: (UL) Blaubeuren - Mountainbiker stürzt/ Am Samstag rettete die Feuerwehr einen 55-Jährigen bei Gerhausen.

Ulm (ots)

Gegen 20 Uhr war der Mountainbiker in der Nähe einer Burgruine unterwegs als er in die Tiefe stürzte. Die Feuerwehr kam und rettete den 55-Jährigen. Mit schweren Verletzungen brachten ihn Rettungskräfte in ein Krankenhaus.

