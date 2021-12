Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Damme - Sachbeschädigung

In der Zeit von Montag, 13. Dezember 2021, 15:00 Uhr, bis Dienstag, 14. Dezember 2021, 07:30 Uhr, wurde ein Schild des Klosters in der Benediktstraße durch eine bislang unbekannte Person beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Visbek - Sachbeschädigung

Am Montag, den 13. Dezember 2021, um 19:30 Uhr, wurde eine Glasscheibe im Eingangsbereich eines Wohnhauses in der Straße Auf dem Drohn durch unbekannte Personen eingeworfen bzw. eingeschlagen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek unter 04445/950470 entgegen.

Lohne - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Dienstag, den 14. Dezember 2021, um 11:00 Uhr geriet ein 22-jähriger Mann aus Lohne in der Straße Zum Eckelbusch in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Der im Rahmen der Kontrolle durchgeführte Drogenvortest verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Holdorf - Trunkenheitsfahrt

Am Dienstag, 14. Dezember 2021, um 14:30 Uhr wurde während einer Verkehrskontrolle in der Bergstraße bei einem 37-jährigen Fahrzeugführer aus Holdorf durch die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,98 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt, sowie die Weiterfahrt untersagt.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, den 14. Dezember 2021, um 19:19 Uhr, fuhr ein 38-jähriger Autofahrer aus Lohne auf der Vogtstraße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Lohne - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 14. Dezember 2021, um 17:18 Uhr, wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Von-Siemens-Straße bei einem 44-jährigen Autofahrer aus Steinfeld ein Atemalkoholwert von 0,61 Promille festgestellt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Damme - Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person

Am Montag, den 13. Dezember 2021, um 16:15 Uhr, kam es in der Straße Hinter den Höfen zu einem Verkehrsunfall. Ein abbiegender bislang unbekannter PKW übersah eine 14-jährige Fahrradfahrerin aus Damme. Diese musste so stark abbremsen, dass sie stürzte und sich dabei leicht verletzte. Der PKW flüchtete in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Brand in Garage

Am Mittwoch, den 15. Dezember 2021, um 03:20 Uhr, kam es aus bislang unbekannter Ursache in einer Garage im Sattlerweg zu einem Brand. Infolge des Brandes wurde die Garage stark beschädigt, ein PKW und zwei E-Bikes sind vollständig zerstört worden.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am 14.12.2021, um 10:15 Uhr, kam es in der Kreuzdornstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Autofahrer aus Goldenstedt übersah beim Auffahren auf die L882 einen 83-jährigen Fahrradfahrer aus Wideshausen. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Fahrradfahrer leicht verletzt wurde.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am 14. Dezember 2021, in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 15:00 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person beim Ein- oder Ausparken den in einer Parklücke in der Falkenrotter Straße abgestellten BMW 540i eines 64-jährigen Cloppenburgers. Es entstand ein Sachschanden von ca. 2000 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Damme - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am 14. Dezember 2021, um 13:30 Uhr, kam es auf dem Südring zu einem Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Mann aus Damme übersah beim Abbiegen eine vorfahrtsberechtigte 15-jährige Dammerin auf einem Kleinkraftrad. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem die Dammerin leicht verletzt wurde und infolgedessen in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am 14. Dezember 2021, um 13:50 Uhr, kollidierte ein 68-jähriger Mann aus Lohne beim Verlassen eines Parkplatzes in der Dinklager Landstraße mit einem 29-jährigen Fahrradfahrer aus Lohne. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt.

