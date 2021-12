Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Nachtragsmeldung für den Bereich Cloppenburg und Friesoythe

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Nötigung im Straßenverkehr/Beleidigung

Am 10. Dezember 2021, um 12:25 Uhr, kam es auf dem Parkplatz einer Bank in der Osterstraße zu einer Nötigung im Straßenverkehr sowie einer Beleidigung. Eine 44-jährige Frau aus Emstek fuhr auf den Parkplatz, gleichzeitig ist eine unbekannte Person mit einem weißen Transporter mit Münchner Kennzeichen rückwärts sehr schnell auf sie zu gefahren. Die Emstekerin hat versucht, mit der Hupe ihres Autos auf sich aufmerksam zu machen. Der Fahrer des Transporters hupte allerdings lediglich zurück und fuhr weiter auf sie zu. Nur durch eine schnelle Reaktion ihrerseits konnte eine Kollision der beiden Fahrzeuge verhindert werden. Der Transporter beleidigte die Emstekerin im Vorbeifahren und entfernte sich daraufhin in unbekannte Richtung. Die Insassen von zwei weiteren Autos (ein Porsche, weiteres Fahrzeug unbekannt) sollen die Situation beobachtet haben. Zeugen des Geschehens, insbesondere die beiden Autofahrer werden gebeten, sich bei der Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 zu melden.

Friesoythe - Polizei kontrolliert Fitnessstudios in Bezug auf Corona-Bestimmungen

Die Polizei kontrollierte gestern, am 14. Dezember 2021, zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr vier Fitnessstudios in der Stadt Friesoythe in Bezug auf die Corona-Bestimmungen. Bei drei Studios gab es keine Beanstandungen. Bei einem Fitnessstudio mussten die Polizeibeamten aufgrund eines Verstoßes ein Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell