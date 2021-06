Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210620-1: Kind nach Verkehrsunfall in Klinik

Kerpen (ots)

Der Neunjährige lief über die Straße, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Ein Auto stieß mit ihm zusammen und verletzte den Jungen leicht.

Ein 27-jähriger Merzenicher fuhr am Donnerstagnachmittag (17. Juni) gegen 15 Uhr mit seinem Auto auf der Dürener Straße in Richtung Bergerhausen. Unvermittelt lief ein Neunjähriger zwischen den dort geparkten Autos von links nach rechts über die Straße. Trotz Vollbremsung konnte der 27-Jährige einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Der Junge erlitt leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Die Erziehungsberechtigten begleiteten ihn dorthin. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell