Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Einbruchdiebstahl aus Pkw+++Trunkenheit im Verkehr+++

Oldenburg (ots)

+++Einbruchdiebstahl aus Pkw+++ Am Karfreitag, zwischen 19.15 Uhr und 19.40 Uhr, schlägt ein bislang unbekannter Täter die Scheibe eines Pkw in der Adelheidstraße ein und entwendet eine im Fahrzeug abgelegte Handtasche. Neben Bargeld sind auch diverse Ausweisdokumente als Diebesgut zu verzeichnen. (378350) +++Trunkenheit im Verkehr+++ Am Samstagmorgen, gegen 01.30 Uhr, wird durch eine Funkstreifenwagenbesatzung in der Peterstraße ein 20jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Zwischenahn kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,38 Promille, außerdem fällt ein THC-Test positiv aus. Es folgen eine Blutentnahme bei der Polizeidienststelle und die Sicherstellung des Führerscheins. (378866)

