Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Witterungsbedingte Einsätze der vergangenen Nacht

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In der Zeit von gestern Abend (19.06.) circa 23:00 Uhr bis heute Morgen 06:00 Uhr wurden im Einsatzleitrechner der Polizei 20 Einsätze erfasst, die mit der Wetterlage der vergangenen Nacht in Verbindung standen. Dabei handelte es sich um Gefahrenstellen durch beispielsweise umgeknickte Bäume und Zäune, überflutete Straßen und auch auslösende Alarmanlagen. Bedingt durch einen herabstürzenden Ast leitete eine 24- jährige Frau aus Kerpen auf der Landesstraße 163 zwischen Kerpen und Horrem eine Vollbremsung ein. Ein hinter ihr befindlicher 20- jähriger Bergheimer fuhr mit seinem PKW auf das Fahrzeug der Kerpenerin auf. Diese zog sich durch den Aufprall leichte Verletzungen zu und wurde zwecks Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Nachdem die Straße durch Kräfte der Feuerwehr soweit von umgeknickten Bäumen und Ästen geräumt worden war, wurde sie für den Verkehr wieder frei gegeben.

In Brühl war durch die Regenmassen die Renault- Nissan- Straße im Bereich der Unterführung unter die Bahngleise überschwemmt worden. Eine 50- jährige Frau war mit einem Fahrzeug in die überflutete Senke eingefahren. Da das Wasser bis knapp unterhalb der Seitenscheibe stand, versagte der Motor und das Fahrzeug blieb liegen. Die Fahrzeuginsassen stiegen aus dem Fahrzeug aus und warteten gemeinsam mit den Einsatzkräften auf einen angeforderten Abschleppwagen. Plötzlich bildete sich im Fahrzeuginneren, vermutlich durch einen Feuchte bedingten Kurzschluss, eine Rauchentwicklung und das Fahrzeug geriet in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand und das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Bis zur Freigabe des Straßenabschnitts wurde die Unterführung für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.(pw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell