Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210618-3: Mitarbeiter des Ordnungsamts durch Schlag ins Gesicht verletzt

Bergheim (ots)

Die Polizei Rhein-Erft stellte den 17-jährigen Tatverdächtigen

Am Donnerstagnachmittag (17. Juni) ist ein Mitarbeiter des Ordnungsamts (31) durch einen Schlag ins Gesicht leicht verletzt und in einem Krankenhaus behandelt worden. Die Polizei Rhein-Erft fahndete nach dem tatverdächtigen Jugendlichen und stellte ihn auf einem Feldweg an der Erft.

Die Mitarbeiter des Ordnungsamts erhielten einen Einsatz im Freibad 'An der Helle'. Dort angekommen stellten sie fest, dass sich ein Badegast (16) unberechtigt über einen Zaun Zugang zum Bad verschafft hatte. Die Kräfte des Ordnungsamts forderten den jungen Mann gegen 16.30 Uhr auf das Bad zu verlassen. Der 16-Jährige kam der Aufforderung nicht nach, woraufhin er von den Mitarbeitern des Ordnungsamts aus dem Bad geführt wurde. Der 17-jährige Bruder des Jugendlichen bemerkte die Maßnahmen des Ordnungsamts und eilte zu seinem Bruder. In Höhe des Schwimmbadeingangs schlug der 17-Jährige einem der Ordnungsamtmitarbeiter ins Gesicht. Der 31-Jährige wurde durch den Schlag und einen dadurch folgenden Sturz leicht verletzt. Polizisten fahndeten nach dem Tatverdächtigen, der über den Zaun geklettert und geflohen war. Im Rahmen der Fahndung stellten die Beamten den Jugendlichen und einen Begleiter. Zur Feststellung ihrer Personalien brachten Polizisten beide zu einer Polizeiwache. Im Anschluss übergaben die Beamten die Jugendlichen in die Obhut ihrer Eltern. Rettungskräfte behandelten den Mitarbeiter des Ordnungsamts und brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Der 17-Jährige muss sich nun in einem Verfahren wegen Körperverletzung verantworten und sein Bruder wegen Hausfriedensbruchs. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 21 aufgenommen. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell