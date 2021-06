Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210618-2: Die Polizei Rhein-Erft sucht Zeugen

Hürth (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag (15. Juni) sucht die Polizei Rhein-Erft Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und einem flüchtigen Unfallbeteiligten machen können.

Ein 13-jähriges Mädchen fuhr gegen 12.15 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Bonnstraße in Richtung Fischenich. An der Kreuzung von Nußallee und Bonnstraße wollte sie weiter geradeaus fahren. Nach ihren Angaben zufolge habe die Ampel grün gezeigt und sie habe die Nußallee überquert, um der Bonnstraße weiter zu folgen. Während sie die Fahrbahn kreuzte, soll ein aus Hermülheim kommender weißer Lastwagen von der Bonnstraße rechts auf die Nußallee abgebogen sein. Nach Angaben des Mädchens touchierte sie der Lastwagen am linken Arm. Der Fahrer sei kurz ausgestiegen, habe gefragt, ob alles in Ordnung sei und sei dann in sein Fahrzeug gestiegen und in Richtung Kendenich weitergefahren. Von der Situation überrollt, gab das Mädchen an es sei alles in Ordnung. Wenig später merkte sie jedoch, dass sie sich doch leicht verletzt hatte. Mit ihren Eltern begab sich die 13-Jährige in ärztliche Behandlung.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats bitten Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (akl)

