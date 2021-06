Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Verkehrsunfall mit Verletztem und mehreren beschädigten PKW

Erftstadt (ots)

Ein 68- jähriger Mann aus Erftstadt befuhr am Samstagmittag (19.06.2021 gegen 12:15 Uhr) die Theodor- Heuss- Straße in Liblar aus Richtung Bahnhof kommend in Richtung Bliesheimer Straße. Ungefähr in Höhe der Konrad- Adenauer- Straße verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit zwei geparkten PKW. Durch dieses Unfallgeschehen wurden noch zwei weitere, dort geparkte Fahrzeuge, beschädigt. Ersthelfer bargen den Mann aus seinem Fahrzeug und betreuten ihn bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Nach medizinischer Betreuung vor Ort, wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Theodor- Heuss- Straße gesperrt. Warum der Mann die Kontrolle verlor ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen des Verkehrskommissariats.(pw)

